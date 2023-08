ZRÁŽKA DVOCH AUTOBUSOV: Zranenia utrpelo 8 ľudí vrátane skautov

Soul 9. augusta (TASR) - Osem ľudí utrpelo zranenia pri stredajšej zrážke dvoch autobusov na ceste na juhu Južnej Kórey. Jeden z nich viezol skautov zo Švajčiarska do hlavného mesta Soul. TASR správu prevzala z agentúry Jonhap, ktorá sa odvolala na miestnu políciu a hasičov.



Zájazdový autobus, v ktorom sa viezlo 36 členov švajčiarskej skupiny skautov a sprievodca, narazil do mestského autobusu v meste Sunčchon, ležiacom zhruba 290 kilometrov juhovýchodne od Soulu.



Traja skauti utrpeli ľahšie zranenia, dvoch z nich previezli do neďalekej nemocnice na ošetrenie. Zranenia utrpelo aj päť cestujúcich v mestskom autobuse. Príčinu nehody vyšetruje polícia.



Skauti patrili k 166-člennému švajčiarskemu kontingentu, ktorý predchádzajúci deň odcestoval z pobrežného kempu a pre nedostatok ubytovania v Soule strávil noc v kempingu v Sunčchone. Zvyšní členovia švajčiarskej skupiny sú aktuálne na ceste do Soulu.



Celosvetové skautské stretnutie v juhokórejskej provincii Severná Čolla organizátori predčasne ukončili pre výstrahy spojené s prichádzajúcim tajfúnom. Úrady v utorok zmobilizovali viac ako 1000 autobusov, aby nimi do univerzitných internátov, vládnych a firemných školiacich stredísk a hotelov v Soule a jeho okolí previezli približne 37.000 skautov z mnohých krajín sveta.