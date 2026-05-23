Zrážka električiek v Düsseldorfe si vyžiadala mnoho zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 23. mája (TASR) – Viac ako 50 ľudí utrpelo v sobotu zranenia pri zrážke dvoch električiek v meste Düsseldorf na západe Nemecka. Mnohí zranení potrebovali ošetrenie v nemocnici, oznámili miestni hasiči. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.

K nehode došlo ešte krátko pred poludním na rušnej križovatke v meste a na miesto rýchlo dorazili záchranné služby.

Do nemocnice previezli 28 zo zranených ľudí, kým ďalších 28 s menej vážnymi poraneniami ošetrili na mieste, uviedol hasičský zbor v oznámení. Podľa vyjadrenia polície nebol nikto v ohrození života.

Príčina čelnej havárie električiek nie je zatiaľ známa. Polícia začala vyšetrovanie prípadu.
