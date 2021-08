ZRÁŽKA ELEKTRIČIEK V POĽSKU: Hlásia najmenej 31 zranených

Varšava 5. augusta (TASR) - Pri zrážke dvoch súprav električiek v poľskom meste Poznaň sa vo štvrtok zranilo najmenej 31 ľudí. Informovala o tom agentúra PAP. Podľa denníka Gazeta Wyborcza sú najmenej traja ľudia vo vážnom stave. Jedným z nich je vodič súpravy, ktorého musela do nemocnice previezť helikoptéra Poľskej leteckej záchrannej služby. Záchranné zložky celkovo previezli do nemocníc až 29 osôb.



K zrážke došlo podľa miestnych médií krátko pred poludním pri vstupe na kruhový objazd. Vodič linky číslo 12 zozadu nabúral do súpravy linky 7. Presné príčiny nehody vyšetruje polícia.



Štvrtková zrážka električiek je jednou z najvážnejších v Poznani za uplynulé roky. V decembri 2018 sa v meste zrazili tri súpravy električiek. Pri nešťastí sa zranili desiatky ľudí, pričom 16 osôb skončilo v nemocnici. Poznaň je piate najväčšie mesto v Poľsku s počtom obyvateľov viac ako pol milióna.