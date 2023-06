Zrážka kosovskej polície a Srbov spôsobila zranenia trom policajtom

Mitrovica 13. júna (TASR) - Pouličná zrážka medzi etnickými Srbmi a kosovskou políciou v Mitrovici si vyžiadala ľahké zranenia troch policajtov. Oznámil to v utorok kosovský minister vnútra Xhelal Sveçla. Kosovský premiér Albin Kurti počas vzniknutého konfliktu pritom predstavoval päťbodový plán na zmiernenie napätia medzi Srbskom a Kosovom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Utorkový konflikt vypukol po tom, ako kosovská polícia zatkla vodcu srbskej polovojenskej skupiny. Podľa reportéra agentúry AFP, ktorý bol na mieste udalosti, zaútočil na policajtov kameňmi dav etnických Srbov.



Kosovský minister vnútra potvrdil, že polícia zatkla aj osobu podozrivú z organizácie májového útoku na jednotky NATO. "Kosovská polícia dnes zatkla... jedného z vodcov zločineckej skupiny Civilná obrana a vodcu zločineckých gangov, ktoré v priebehu uplynulých rokov terorizovali našich občanov," uviedol Svecla vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.



Kosovské úrady s podporou špeciálnych policajných jednotiek nedávno uviedli do funkcie albánskych starostov v obciach s prevahou srbského obyvateľstva. Zvíťazili v komunálnych voľbách, do ktorých sa pre bojkot Srbov zapojilo len 3,5 percenta voličov.