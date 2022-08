Zrážka minibusu s dvoma nákladiakmi v Rusku má najmenej 16 obetí

Moskva 21. augusta (TASR) - Najmenej 16 ľudí zahynulo a traja utrpeli vážne zranenia v nedeľu pri zrážke minibusu s dvoma nákladnými vozidlami v juhoruskej Uljanovskej oblasti. S odvolaním sa na regionálny rezort vnútra o tom informuje agentúra Reuters.



Rezort vnútra Uljanovskej oblasti vo vyhlásení priblížil, že k nehode došlo podľa predbežných informácií v nedeľu popoludnia po tom, čo vodič nákladného auta včas nespomalil a nabúral do minibusu, ktorý stál na mieste v dôsledku prác na ceste. Následne zostal minibus zakliesnený medzi dvoma kamiónmi. Podľa fotografií a videí zverejnených na sociálnych sieťach bol minibus takmer úplne zničený.



Podľa záchranárov, ktorých citovala ruská agentúru RIA Novosti, sú obeťami občania Kazachstanu. Gubernátor Uljanovskej oblasti Alexej Russkich na sociálnej platforme Telegram uviedol, že ďalších troch ľudí - dvoch mužov a jednu ženu - previezli v život ohrozujúcom stave do nemocnice. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS bol medzi obeťami aj vodič kamióna.



Agentúra DPA píše, že v tejto veci bolo spustené vyšetrovanie v súvislosti s porušením pravidiel cestnej premávky. Porušenia bezpečnostných predpisov na cestách sú v Rusku bežným javom, pripomína agentúra AFP s tým, že v krajine v posledných rokoch došlo k viacerým smrteľným nehodám autobusov.



V januári zomrelo pri nehode autobusu v Riazanskej oblasti zhruba 270 kilometrov južne od Moskvy päť ľudí a 21 utrpelo zranenia. V decembri 2019 sa zase autobus so zhruba 40 pasažiermi prepadol do zamrznutej rieky v Zabajkalskom kraji na Sibíri a o život prišlo 19 osôb a 21 sa zranilo.