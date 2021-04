Zrážka nákladných vlakov v Česku si vyžiadala jednu obeť

Praha 4. apríla (TASR) - Jeden človek prišiel o život a ďalší utrpel stredne vážne zranenia pri nedeľňajšej čelnej zrážke dvoch nákladných vlakov pri českej obci Světec v okrese Teplice. Jedna z lokomotív začala po náraze horieť, no hasičom sa požiar podarilo uhasiť. Informoval o tom na Twitteri Hasičský záchranný zbor Ústeckého kraja.



Na mieste nehody, ktorá sa stala o 14.16 h, zasahovalo deväť hasičských jednotiek. Vlak, ktorý vzbĺkol, viezol podľa operačného dôstojníka hasičov propán-bután. Požiar, ktorý vypukol, sa podarilo zneškodniť a náklad horieť nezačal.



Na mieste zasahoval aj vrtuľník leteckej záchrannej služby. Ten sa však podľa portálu iDNES.cz do Ústí nad Labem vrátil prázdny. Zraneného strojvodcu previezli do nemocnice sanitkou, priblížil hovorca záchranárov Prokop Voleník. Druhý strojvodca, ktorý utrpel veľmi vážne smrteľné zranenia, zahynul na mieste.



Ako píše portál ČT24, k zrážke vlakov došlo údajne po tom, čo jeden z nich skrížil druhému cestu. Hovorca Správy železníc Dušan Gavenda uviedol, že jeden zo strojvodcov zrejme prešiel návestidlom na červenú. Dodal, že na trati sú poškodené výhybky a vedenie. Po skončení vyšetrovania bude podľa jeho slov trvať ešte niekoľko dní, kým bude trať znova prejazdná.



Na mieste zostávajú jednotky dráhovej inšpekcie ohľadom vyprostenia lokomotív. Príčiny a okolnosti nehody zisťujú štyria inšpektori dráhovej inšpekcie.