Zrážka osobného a nákladného vlaku si vyžiadala dve obete

Moskva 19. decembra (TASR) - Dve obete na životoch a ďalších 31 zranených si vyžiadala stredajšia zrážka osobného a nákladného vlaku v Murmanskej oblasti v severozápadnom Rusku. Medzi zranenými je aj päť detí a štyria ľudia sú vo vážnom stave, informovali vo štvrtok Ruské železnice. TASR píše na základe správ agentúry TASS a denníka The Moscow Times.



Gubernátor Murmanskej oblasti Andrej Čibis v stredu uviedol, že dve obete zrážky zomreli na ceste do nemocnice, respektíve v nemocnici. Dodal, že k uviaznutým cestujúcim vyslali autobusy, informuje denník The Moscow Times.



Vlaky sa v stredu zrazili neďaleko železničnej stanice Kňažaja, vzdialenej asi 1200 kilometrov severne od Moskvy. Pri zrážke sa podľa agentúry TASS vykoľajilo 19 vozňov, pričom 15 z nich patrilo nákladnému vlaku. Osobný vlak smeroval z Murmanska do Petrohradu a cestovalo v ňom 326 osôb.



Záchranné služby pre TASS uviedli, že nehodu mohla spôsobiť porucha nákladného vlaku. Ruská agentúra Interfax s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia záchranných zložiek napísala, že príčinou môže byť okrem technickej chyby aj ľudské zlyhanie či zlé počasie.