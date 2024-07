Zrážka osobného auta s väzenským minibusom si vyžiadala 12 zranených

Praha 20. júla (TASR) - Zrážka osobného auta a väzenského minibusu v piatok poobede pri obci Lubenec v Čechách, asi 80 kilometrov of Prahy, si vyžiadala 12 zranených. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA a servra iDNES.cz.



Na miesto nehody bolo privolaných sedem sanitiek a vrtuľník. Štyri osoby s podozrením na stredne vážne až vážne zranenie odviezli záchranári do nemocnice v Moste, uviedol hovorca záchranárov Prokop Voleník a dodal, že záchranná služba vyhlásila mimoriadnu udalosť.



"Minibus patrí Väzenskej službe ČR. "Viezlo sa v ňom 16 odsúdených žien z väznice Drahonice na pracovisko," uviedla hovorkyňa Väzenskej služby Markéta Prunerová. "V minibuse bol okrem nich ešte ich majster a šofér. Upozornila, že ženy prevážané na pracovisko boli odsúdené za ľahšie trestné činy. "Bezpečnosť nebola narušená," dodala Prunerová.



Cesta druhej triedy medzi Drahonicami a Lubencom bola pre nehodu až do večera (najmenej 4 hodiny) uzavretá. Polícia dopravu odkláňala. Príčina a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.