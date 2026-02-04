< sekcia Zahraničie
Zrážka plavidla s migrantmi a lode pobrežnej stráže: Zomrelo 14 ľudí
Ďalších 25 migrantov vrátane 11 detí sa podarilo zachrániť a previezli ich do nemocnice na ostrove Chios. Zranení sú aj dvaja príslušníci pobrežnej stráže.
Autor TASR
Atény 4. februára (TASR) - Najmenej 14 ľudí zahynulo pri zrážke lode prepravujúcej migrantov s hliadkovou loďou gréckej pobrežnej stráže v utorok pri ostrove Chios v Egejskom mori, oznámila pobrežná stráž. V oblasti nehody prebieha záchranná operácia za účasti hliadkových lodí, helikoptéry a potápačov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Ďalších 25 migrantov vrátane 11 detí sa podarilo zachrániť a previezli ich do nemocnice na ostrove Chios. Zranení sú aj dvaja príslušníci pobrežnej stráže. Pri tomto incidente zahynulo 11 mužov a tri ženy.
Podľa pobrežnej stráže dosiaľ nie je jasné, koľko ľudí sa nachádzalo na lodi prepravujúcej migrantov. Záchranné zložky pátrajú po možných nezvestných pasažieroch.
Dosiaľ nie sú známe informácie o tom, ako presne došlo k zrážke dvoch plavidiel, ani o totožnosti obetí či ostatných pasažierov.
Grécko je hlavným vstupným bodom na územie krajín Európskej únie pre ľudí utekajúcich pred konfliktom či chudobou na Blízkom východe, v Afrike a Ázii. AP konštatuje, že k nehodám, pri ktorých prichádzajú o život migranti, dochádza v blízkosti Grécka často.
