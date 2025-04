ZRÁŽKA S DAVOM ĽUDÍ: Vodiča SUV obvinili s viacnásobnej vraždy

Vancouver 28. apríla (TASR) - Muža, ktorý na pouličnom festivale v kanadskom meste Vancouver autom typu SUV vrazil do skupiny ľudí, v pondelok obvinili z viacnásobnej vraždy. O život prišlo 11 ľudí vo veku od päť do 65 rokov a desiatky ďalších utrpeli zranenia, informovala agentúra AP, píše TASR.



AP uviedla, že 30-ročný muž, pôvodom z Vancouveru, sa k činu zatiaľ nepriznal. Polícia uviedla, že muž v sobotu večer miestneho času vrazil do účastníkov pouličného festivalu filipínskeho kultúrneho dedičstva úmyselne.



Vyšetrovatelia nateraz vylúčili terorizmus ako motív jeho konania. Uviedli, že sú možné aj ďalšie obvinenia, pričom doplnili, že muž má v anamnéze problémy s duševným zdravím.



Rezort zdravotníctva kanadskej provincie Britská Kolumbia informoval, že do nemocníc bolo prevezených 32 ľudí, z ktorých 17 zostáva hospitalizovaných vrátane niektorých v kritickom a vážnom stave.



Medzičasom sa vo Vancouveri konali viaceré pietne zhromaždenia. Primátor tohto mesta Kenneth Sim vyjadril sústrasť filipínskej komunite a vo svojom príhovore na jednom zo zhromaždení upozornil, že mnoho ľudí má vážne problémy s duševným zdravím, pričom hrozí, že ublížia sebe aj iným. Sim vyzval na riešenie koreňov tohto problému.