ZRÁŽKA ŠTYROCH AUTOBUSOV: Hlásia 36 zranených

Guerville 20. marca (TASR) - Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke dovedna štyroch autobusov, v ktorých sa viezol personál z radov francúzskej armády. K nehode došlo neďaleko hlavného mesta Paríž, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Autobusy sa pohybovali na diaľnici A 13 neďaleko obce Guerville, keď z neznámych príčin začali brzdiť a navzájom do seba narazili, uviedla stanica BFMTV s odvolaním sa na zdroje miestnych hasičov.



Dobrzdiť nestihlo ani osobné auto, ktoré sa pohybovalo za autobusmi, a následne do nich narazilo. V autobusoch sa nachádzalo dovedna 119 osôb.



Podľa novín Le Parisien išlo o kadetov významných vojenských akadémií, ktorí sa vracali z výcviku.



Väčšina z pasažierov autobusov utrpela ľahšie zranenia, s ktorými ich previezli do nemocníc, píše DPA. Nezranených kadetov vyzdvihli náhradné autobusy.



DPA pripomína, že ide o druhú vážnejšiu nehodu spojenú s francúzskou armádou za uplynulých niekoľko dní. V pondelok prišli o život dvaja vojaci na severe Francúzska po tom, čo ich vozidlo na železničnom priecestí zachytil regionálny rýchlik.