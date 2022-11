Zrážka troch autobusov v Nigérii si vyžiadala najmenej 37 mŕtvych

Kano 23. novembra (TASR) - Najmenej 37 ľudí zahynulo v utorok, keď sa pri meste Maiduguri na severovýchode Nigérie zrazili tri autobusy. Oznámil to nigérijský úrad pre bezpečnosť na cestách, ktorý citovala tlačová agentúra AFP.



Nehoda sa stala, keď sa dva komerčné autobusy čelne zrazili a začali horieť, následne do nich narazil tretí autobus. Uviedol to Utten Boyi, šéf úradu pre bezpečnosť na cestách v nigérijskom štáte Borno.



"Zatiaľ je potvrdených 37 mŕtvych ľudí, väčšina z nich zhorela na nepoznanie," povedal Boyi.



K zrážke došlo blízko dediny Jakana, približne 35 kilometrov od Maiduguri, hlavného mesta štátu Borno.



Zrážka nastala, keď jednému z autobusov praskla pneumatika a narazil do autobusu prichádzajúceho z opačného smeru, spresnil Boyi. Vinu za nehodu pripísal "nadmernej rýchlosti".



Nehody sú na zle udržiavaných cestách Nigérie, najľudnatejšej krajiny Afriky, bežné. Prispieva k nim predovšetkým neprimeraná rýchlosť a nedodržiavanie dopravných predpisov.



V utorok sa stala ešte jedna havária, pri ktorej zahynulo 17 ľudí a štyria ďalší utrpeli zranenia - ich autobus narazil pri nigérijskom hlavnom meste Abuja do nákladného vozidla. Informovali o tom miestne médiá, ktoré sa odvolali na predstaviteľa úradu pre bezpečnosť na cestách.



Tieto obete cestovali zo severovýchodného nigérijského štátu Gombe, dodali médiá.



Deväť ľudí sa v sobotu 19. novembra utopilo, keď sa ich preplnené auto pri severonigérijskom meste Kano zrútilo do priehrady, pretože mu praskla pneumatika.