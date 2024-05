ZRÁŽKA VLAKOV V ARGENTÍNE: V Buenos Aires hlásia 60 zranených

Buenos Aires 11. mája (TASR) - Najmenej 60 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke sedemvozňového osobného vlaku s údržbovým vlakom, ku ktorej došlo v piatok v argentínskom hlavnom meste Buenos Aires. Dve osoby sa nachádzajú so zraneniami hlavy vo vážnom stave. TASR správu prevzala z tlačových agentúr Reuters a AFP.



Na mieste zasahovali hasiči, policajti a záchranári, ktorí pomáhali evakuovať ľudí. Na televíznych záberoch a záberoch z dronu bolo vidno následky čelnej zrážky vlakov na nadjazde vo štvrti Palermo. Lokomotíva a prvý vozeň osobného vlaku sa vykoľajili a pri zrážke sa poškodili.



Zranených cestujúcich transportovali sanitky a vrtuľníky do nemocníc metropoly. Štátny prevádzkovateľ vlakov Trenes Argentinos (TA) uviedol, že nehoda sa stala o 10.31 h miestneho času (15.31 h SELČ) a začne sa vyšetrovanie jej príčin.



"Podľa doterajších informácií zdravotníckych orgánov prítomných na mieste nešťastia je zranených najmenej 60 ľudí s rôznou závažnosťou," uvádza sa vo vyhlásení TA. Dopravu na príslušnej železničnej trati dočasne zastavili.



Argentínsky minister dopravy Franco Mogetta uviedol, že existuje "viacero hypotéz" pre to, čo sa stalo - vrátane toho, či sa niečo pokazilo v signalizačnom systéme.



Spomenul sťažnosti na "krádeže káblov" v súvislosti s prudkým nárastom krádeží medených káblov a káblov vyrobených z iných kovov v krajine, kde medziročná inflácia dosahuje takmer 290 percent a 42 percent obyvateľstva žije v chudobe.



Líder odborového zväzu rušňovodičov Omar Maturano odsúdil "podfinancovanie" spoločnosti TA za vlády súčasného argentínskeho prezidenta Javiera Mileia, ktorý jej znížil rozpočet.