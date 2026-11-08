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ZRÁŽKA VLAKOV V EGYPTE: Hlásia štyroch mŕtvych a 88 zranených
Egypt má jednu z najhustejších železničných sietí v Afrike.
Autor TASR
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Káhira 8. novembra (TASR) - Pri kolízii dvoch vlakov južne od egyptského hlavného mesta Káhira zahynuli štyria ľudia a 88 ďalších sa zranilo. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúry AP a AFP.
Nehoda sa udiala v provincii Gíza, približne 52 kilometrov južne od Káhiry. Egyptský železničný úrad uviedol, že vlak idúci z Gízy do Fajjúmu narazil do zadnej časti iného vlaku, ktorý smeroval z Káhiry na juh do mesta Asuán. Na miesto nehody boli vyslané záchranné tímy a žeriavy, aby odstránili trosky a čo najskôr obnovili prevádzku na trati.
Prezident Abdal Fattáh Sísí uviedol, že nehodu sleduje „s veľkým znepokojením“ a nariadil príslušným orgánom, aby vykonali vyšetrovanie s cieľom „priviesť k zodpovednosti každého, u koho sa preukáže nedbanlivosť“.
Egypt má jednu z najhustejších železničných sietí v Afrike. Opakovane tam už došlo k smrteľným nehodám. Za uplynulých desať rokov vláda v Káhire investovala miliardy dolárov do modernizácie svojej dopravnej infraštruktúry vrátane nových diaľnic a vysokorýchlostných železničných tratí. Veľkú časť starnúcej železničnej siete však modernizácia ešte len čaká.
Nehoda sa udiala v provincii Gíza, približne 52 kilometrov južne od Káhiry. Egyptský železničný úrad uviedol, že vlak idúci z Gízy do Fajjúmu narazil do zadnej časti iného vlaku, ktorý smeroval z Káhiry na juh do mesta Asuán. Na miesto nehody boli vyslané záchranné tímy a žeriavy, aby odstránili trosky a čo najskôr obnovili prevádzku na trati.
Prezident Abdal Fattáh Sísí uviedol, že nehodu sleduje „s veľkým znepokojením“ a nariadil príslušným orgánom, aby vykonali vyšetrovanie s cieľom „priviesť k zodpovednosti každého, u koho sa preukáže nedbanlivosť“.
Egypt má jednu z najhustejších železničných sietí v Afrike. Opakovane tam už došlo k smrteľným nehodám. Za uplynulých desať rokov vláda v Káhire investovala miliardy dolárov do modernizácie svojej dopravnej infraštruktúry vrátane nových diaľnic a vysokorýchlostných železničných tratí. Veľkú časť starnúcej železničnej siete však modernizácia ešte len čaká.