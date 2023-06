Zrážka vlakov v Indii si vyžiadala 207 mŕtvych a 850 zranených

Bhuvanéšvar 3. júna (TASR) — Najmenej 288 mŕtvych a vyše 850 zranených si podľa najnovších informácií vyžiadala piatková zrážka osobných vlakov vo východoindickom štáte Urísa. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na Sudhanšu Sarangiho, šéfa miestneho hasičského zboru.



Agentúry Reuters a AP odvolávajúce sa na miestneho štátneho tajomníka Pradípa Dženu informujú o 233 mŕtvych.



K nešťastiu, ktorého okolnosti stále nie sú presne známe, došlo podľa predstaviteľov indických železníc a svedkov približne o 19.00 h miestneho času (15.30 h SELČ).



Účastníkmi zrážky sú vlak Howrah Superfast Express, smerujúci z Bangalúru do mesta Háura v štáte Západné Bengálsko, a rýchlik Coromandel Express, premávajúci medzi mestami Kalkata a Čennai. Niektoré médiá uvádzajú, že účastníkom zrážky bol aj nákladný vlak, v tom čase odstavený na inej koľaji.



Jeden z osobných vlakov sa mal vykoľajiť a jeho vozne zablokovali vedľajšiu koľaj, po ktorej práve z opačného smeru prichádzal druhý osobný vlak. Ktorý vlak sa vykoľajil ako prvý a z akých príči,n zatiaľ nie je známe, píše agentúra DPA.



Nehoda sa stala neďaleko Balešvaru, ležiaceho približne 200 kilometrov severovýchodne od Bhuvanéšvaru, hlavného mesta štátu Urísa.



Na mieste nešťastia počas noci pracovalo podľa úradov 1200 záchranárov. Bolo tam vyslaných 115 sanitiek, 50 autobusov a 45 mobilných zdravotníckych jednotiek.



Indický premiér Naréndra Módí vyjadril na Twitteri svoj šok z nehody. Jeho úrad krátko po nehode oznámil, že príbuzní obetí dostanú odškodné po 200.000 rupií (vyše 2200 eur). Zranení by mali dostať po 50.000 rupií.



Železničné nešťastia sú v Indii bežné, no to v štáte Urísa patrí svojím rozsahom a počtom mŕtvych medzi najhoršie za takmer 30 rokov. Vďaka novým investíciám a technologickým vylepšeniam sa však bezpečnosť železničnej dopravy v Indii poslednom čase výrazne zvýšila.



V auguste 1995 sa pri Naí Dillí zrazili dva vlaky, pričom zahynulo 358 ľudí. Životy 146 ľudí si v roku 2016 vyžiadala nehoda, pri ktorej osobný vlak zišiel z koľají medzi mestami Indaur a Patna.