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VIDEO: ZRÁŽKA VLAKOV V POĽSKU: Nachádzalo sa v nich približne 200 ľudí
Príčina zrážky nebola bezprostredne známa.
Autor TASR
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Varšava 25. júna (TASR) - Pri obci Bialosliwie na západe Poľska sa vo štvrtok zrazili dva vlaky. Zranenia podľa médií utrpeli dve osoby a úrady na miesto vyslali 16 hasičských tímov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
K nehode podľa hasičov došlo krátko po 18.00 h. Pôvodné informácie naznačovali, že sa zrazil osobný vlak s nákladným. Úrady neskôr potvrdili, že oba vlaky boli osobné. Na záberoch bolo vidieť, že sa niektoré vagóny vykoľajili. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 200 ľudí.
Príčina zrážky nebola bezprostredne známa. V oblasti dočasne pozastavili železničnú dopravu.
K nehode podľa hasičov došlo krátko po 18.00 h. Pôvodné informácie naznačovali, že sa zrazil osobný vlak s nákladným. Úrady neskôr potvrdili, že oba vlaky boli osobné. Na záberoch bolo vidieť, že sa niektoré vagóny vykoľajili. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 200 ľudí.
Príčina zrážky nebola bezprostredne známa. V oblasti dočasne pozastavili železničnú dopravu.
BREAKING: A passenger train has reportedly collided with a freight train near Piła, Poland. pic.twitter.com/qxpR9Hil1K— Breaking911 (@Breaking911) June 25, 2026