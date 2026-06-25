Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. jún 2026Meniny má Olívia a Tadeáš
< sekcia Zahraničie

VIDEO: ZRÁŽKA VLAKOV V POĽSKU: Nachádzalo sa v nich približne 200 ľudí

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Príčina zrážky nebola bezprostredne známa.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 25. júna (TASR) - Pri obci Bialosliwie na západe Poľska sa vo štvrtok zrazili dva vlaky. Zranenia podľa médií utrpeli dve osoby a úrady na miesto vyslali 16 hasičských tímov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

K nehode podľa hasičov došlo krátko po 18.00 h. Pôvodné informácie naznačovali, že sa zrazil osobný vlak s nákladným. Úrady neskôr potvrdili, že oba vlaky boli osobné. Na záberoch bolo vidieť, že sa niektoré vagóny vykoľajili. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 200 ľudí.

Príčina zrážky nebola bezprostredne známa. V oblasti dočasne pozastavili železničnú dopravu.

.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo štvrtka 25. na piatok 26. júna

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

Po zápase Mexika s Českom vrazilo do davu auto a zranilo 17 ľudí

Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 164