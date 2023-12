ZRÁŽKA VLAKOV V TALIANSKU: Zranenia utrpelo 17 ľudí

Rím 10. decembra (TASR) - Najmenej 17 ľudí utrpelo zranenia v nedeľu pri zrážke dvoch vlakov na severovýchode Talianska. Uviedol to miestny hasičský zbor, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Rýchlik a regionálny vlak sa zrazili v nedeľu večer medzi mestami Bologna a Rimini, napísal hasičský zbor na sociálnej sieti.



Hovorca talianskej železničnej spoločnosti Trenitalia povedal, že 17 osôb utrpelo iba ľahšie zranenia. "Bola to zrážka vo veľmi nízkej rýchlosti," priblížil. Príčina nehody je predmetom vyšetrovania.



Podľa fotografií z miesta zrážky zverejnených hasičským zborom sa vlaky zrazili čelne, no predná časť regionálneho vlaku bola nepoškodená, všíma si AFP.