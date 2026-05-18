Zrážka vlaku s autobusom v Thajsku: Rušňovodič mal v tele drogy
Bangkok 18. mája (TASR) - Vodič vlaku, ktorý sa cez víkend zrazil s autobusom v thajskom hlavnom meste Bangkok, mal pozitívne výsledky testov na drogy a bol obvinený z bezohľadnej jazdy, uviedla v pondelok tamojšia polícia. Pri nehode prišlo o život osem ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Nákladný vlak narazil v sobotu popoludní na rušnej križovatke v Bangkoku do autobusu verejnej dopravy, pričom vozidlo zachvátili plamene a 30 ľudí utrpelo zranenia, uviedli úrady. Polícia v nedeľu obvinila rušňovodiča, ktorý tiež utrpel zranenia, a pracovníka na železničnom priecestí z nedbalosti s následkom ublíženia na zdraví a smrti, uviedla polícia.
Obaja obvinenia odmietli. Počiatočný test moču u rušňovodiča odhalil v jeho tele nelegálne drogy, pričom bližšie nešpecifikovali, o aké látky išlo. Ďalšie testovanie bude zahŕňať aj druhého rušňovodiča a technika z vlaku.
Na záberoch, ktoré sa v sobotu objavili na sociálnych sieťach, bolo vidieť, ako sa vlak približuje k železničnému priecestiu miernou rýchlosťou a následne narazí do autobusu, ktorý stál na koľajniciach uviaznutý v kolóne. Šéf bangkokskej polície Siam Boonsom v nedeľu uviedol, že na priecestí bývajú dopravné zápchy pravidelne, no nikdy predtým tam nedošlo k nehode. Polícia preveruje zábery z miesta činu, aby určila, či pracovník železníc na priecestí nekonal nedbanlivo, povedal novinárom.
„Vidíme pracovníka držať červenú zástavu, čo znamená, že trať nebola bezpečná, ale vidíme tiež, že vlak nezastavil ani nespomalil, čo spôsobilo zrážku,“ povedal Siam. Zábery z miesta nehody z iných dní ukazovali, že vozidlá bežne stáli na trati a pracovníci dvíhali červenú zástavu, aby signalizovali prichádzajúcim vlakom, že majú zastaviť, kým sa doprava neuvoľní, dodal. Úrady vyšetrujú aj rýchlosť vlaku a jeho brzdnú dráhu, doplnil Siam. Miestne záchranné zložky uviedli, že 17 z celkovo 30 zranených bolo v nedeľu večer stále v nemocniciach.
