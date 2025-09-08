< sekcia Zahraničie
ZRÁŽKA VLAKU S AUTOBUSOM: Zahynulo najmenej osem ľudí
Nehoda sa stala v meste Atlacomulco.
Autor TASR
Mexiko 8. septembra (TASR) - Zrážka vlaku s dvojposchodovým autobusom severozápadne od hlavného mesta Mexika si v pondelok vyžiadala najmenej osem životov a 45 ranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Nehoda sa stala v meste Atlacomulco. Tamojšie záchranné zložky prostredníctvom sociálnej siete X oznámili, že zasahujú na mieste nehody v priemyselnej oblasti mesta s veľkými skladmi a továrňami. Polícia bezprostredne po nehode neinformovala o podrobnostiach havárie.
