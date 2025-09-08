Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Zahraničie

ZRÁŽKA VLAKU S AUTOBUSOM: Zahynulo najmenej osem ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Nehoda sa stala v meste Atlacomulco.

Autor TASR
Mexiko 8. septembra (TASR) - Zrážka vlaku s dvojposchodovým autobusom severozápadne od hlavného mesta Mexika si v pondelok vyžiadala najmenej osem životov a 45 ranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Nehoda sa stala v meste Atlacomulco. Tamojšie záchranné zložky prostredníctvom sociálnej siete X oznámili, že zasahujú na mieste nehody v priemyselnej oblasti mesta s veľkými skladmi a továrňami. Polícia bezprostredne po nehode neinformovala o podrobnostiach havárie.
.

Neprehliadnite

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju