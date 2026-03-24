ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Zranenia utrpeli viacerí ľudia
Autor TASR
Berlín 24. marca (TASR) - Pri zrážke regionálneho osobného vlaku s nákladným vozidlom prepravujúcim autá v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko v pondelok večer utrpeli zranenia viacerí ľudia, uviedla tamojšia polícia. Po nehode zostalo na mieste veľké množstvo trosiek a došlo k značným škodám, trať museli uzavrieť, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Kamión podľa úradov v dôsledku zhustenej dopravy zostal stáť na železničnom priecestí v Insheime približne sto kilometrov severovýchodne od Stuttgartu práve v čase, keď sa blížil vlak. Rušňovodič aktivoval núdzové brzdy, zrážke však nedokázal zabrániť.
Vodičovi ťahača sa podarilo včas vystúpiť, utrpel však ťažké zranenia, ktoré mu spôsobili trosky z havárie. Okrem toho sa vznietilo jedno z neďalekých vozidiel a následne začal horieť aj samotný kamión. Z miesta hlásili niekoľko explózií.
Ľahšie zranenia utrpeli traja cestujúci vo vlaku v dôsledku silného nárazu. Všetkých zranených hospitalizovali.
Z prvých odhadov polície došlo k materiálnym škodám vo výške státisícov eur. V noci pokračovali práce na odstránení trosiek a trať bola v utorok ráno stále uzavretá.
