Pondelok 25. máj 2026
ZRÁŽKA VLAKU S NÁKLADNÝM AUTOM: Hlásia jednu obeť a 18 zranených

Nákladné vozidlo pred železničným priecestím vôbec nebrzdilo a narazilo do boku blížiaceho sa vlaku.

Varšava 25. mája (TASR) - Jeden človek zahynul a 18 ďalších utrpelo zranenia v pondelok po tom, čo sa v poľskej obci Garbatka vo Veľkopoľskom vojvodstve na stredozápade krajiny zrazilo nákladné vozidlo s vlakom. TASR o tom informuje podľa správy agentúr PAP a DPA.

Vlak smerujúci z mesta Rogoźno do Poznane sa na železničnom priecestí zrazil s nákladným vozidlom... V dôsledku incidentu nákladné auto začalo horieť a požiar sa rozšíril aj na neďaleký trávnatý porast,“ uviedol vo vyhlásení Martin Halasz z Veľkopolského štátneho hasičského zboru. Ako dodal, nákladné vozidlo pred železničným priecestím vôbec nebrzdilo a narazilo do boku blížiaceho sa vlaku.

Niekoľko vozňov vlaku sa vykoľajilo a 18 pasažierov utrpelo ľahké zranenia.

Dodal, že jedinou obeťou nešťastia bol vodič nákladného auta. Minister infraštruktúry Dariusz Klimczak na sociálnej sieti X napísal, že príčiny nehody prešetrí Štátna komisia pre vyšetrovanie železničných nehôd (PKBWK), dodáva poľská agentúra.

Železničnú trať z Poznane do Pily po nehode uzavreli.
