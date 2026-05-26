ZRÁŽKA VLAKU SO ŠKOLSKÝM AUTOBUSOM V BELGICKU: Hlásia obete
Podľa belgických médií bolo v školskom minibuse deväť ľudí - sedem detí, vodič a dospelá sprievodná osoba. Stanica VRT uvádza, že išlo o žiakov školy pre deti so špeciálnymi potrebami.
Minister dopravy Jean-Luc Crucke pre televíziu RTL uviedol, že zrážku neprežili dve deti, vodič a sprievodná osoba. Dve ďalšie sú vážne zranené. „Je to tragické,“ zhodnotil.
BREAKING: Footage shows emergency services at the scene after a train collided with a school bus in Buggenhout, BelgiumLive updates: https://t.co/E80U2MRYBo Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ZHR2aOgufx— Sky News (@SkyNews) May 26, 2026
Nehoda sa stala okolo 08.15 h na železničnom priecestí pri obci Buggenhout. Okolnosti nie sú jasné, pretože závory boli podľa prvotných správ v čase incidentu spustené. Na mieste zasahuje množstvo záchranárov.
Vlak smeroval z mesta Brugy do Mechelenu a v čase nehody sa v ňom nachádzalo približne 100 cestujúcich. Hovorca železničnej spoločnosti Infrabel Thomas Baeken potvrdil, že nikto z pasažierov pri havárii nezomrel, jednu osobu previezli do nemocnice v dôsledku utrpenia šoku.
„S veľkým zdesením som sa dozvedel o tragickej nehode v Buggenhoute, kde vlak narazil do školského autobusu. Myslím na obete a ich blízkych. Zraneným prajem veľa síl,“ napísal belgický minister vnútra Bernard Quintin na sociálnej sieti X.
Met grote verslagenheid verneem ik het tragische ongeval in Buggenhout, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein.Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. Ik wens de gewonden veel sterkte toe.Dank onze hulpdiensten voor hun snelle inzet ter plaatse.— Bernard Quintin (@BernardQuintin_) May 26, 2026
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v príspevku na sociálnej sieti X vyjadrila „najhlbšiu sústrasť“ rodinám a milovaným obetí. „Európa dnes smúti spolu s Belgickom,“ dodala.
I was heartbroken to learn of the tragic accident between a train and a school bus in Buggenhout today.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2026
My deepest condolences go out to the victims’ families and their loved ones.
Today, Europe grieves with Belgium.