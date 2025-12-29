Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. december 2025Meniny má Milada
< sekcia Zahraničie

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek

.
Havarovaný vrtuľník v New Jersey. Foto: TASR/AP

Ťažko zranená osoba bola prevezená do neďalekej nemocnice.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Hammonton 29. decembra (TASR) — Jedna osoba prišla o život a ďalšia utrpela vážne zranenia pri zrážke dvoch vrtuľníkov vo vzduchu, ku ktorej došlo v nedeľu nad letiskom v meste Hammonton v americkom štáte New Jersey. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.

Náčelník polície v Hammontone Kevin Friel uviedol, že záchranári dostali hlásenie o nešťastí v nedeľu okolo 11.25 h miestneho času. Hasiči po príchode na miesto uhasili požiar, ktorý zachvátil jednu z helikoptér.

Podľa Federálneho úradu pre letectvo (FAA) sa nad letiskom v Hammontone zrazil vrtuľník Enstrom F-28A s ďalším strojom Enstrom 280C. Na palube každého vrtuľníka boli iba piloti.

Ťažko zranená osoba bola prevezená do neďalekej nemocnice.

Nehodu bude vyšetrovať FAA spolu s Národnou radou pre bezpečnosť dopravy (NTSB).

Hammonton s približne 15.000 obyvateľmi leží asi 56 kilometrov juhovýchodne od Filadelfie.

.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

KOVÁČIKOVÁ: Vrodené srdcové chyby sa dajú zistiť už pred narodením

SMUTNÁ BILANCIA: Ktoré slovenské osobnosti nás opustili v roku 2025?

PRIESKUM: Očakávajú Slováci na budúci rok koniec vojny na Ukrajine?