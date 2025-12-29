< sekcia Zahraničie
VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek
Ťažko zranená osoba bola prevezená do neďalekej nemocnice.
Autor TASR
Hammonton 29. decembra (TASR) — Jedna osoba prišla o život a ďalšia utrpela vážne zranenia pri zrážke dvoch vrtuľníkov vo vzduchu, ku ktorej došlo v nedeľu nad letiskom v meste Hammonton v americkom štáte New Jersey. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.
Náčelník polície v Hammontone Kevin Friel uviedol, že záchranári dostali hlásenie o nešťastí v nedeľu okolo 11.25 h miestneho času. Hasiči po príchode na miesto uhasili požiar, ktorý zachvátil jednu z helikoptér.
Podľa Federálneho úradu pre letectvo (FAA) sa nad letiskom v Hammontone zrazil vrtuľník Enstrom F-28A s ďalším strojom Enstrom 280C. Na palube každého vrtuľníka boli iba piloti.
Ťažko zranená osoba bola prevezená do neďalekej nemocnice.
Nehodu bude vyšetrovať FAA spolu s Národnou radou pre bezpečnosť dopravy (NTSB).
Hammonton s približne 15.000 obyvateľmi leží asi 56 kilometrov juhovýchodne od Filadelfie.
Mid-air collision between two helicopters near Hammonton Municipal Airport, New Jersey, United States, kills one person and leaves another critically injured, authorities say— Anadolu English (@anadoluagency) December 28, 2025
▪️ Federal Aviation Administration says pilots only are onboard as National Transportation Safety… pic.twitter.com/q3he8RXTw9