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Zrážky húsíjov s vládnymi silami v Jemene si vyžiadali 81 obetí
Vyplýva to z údajov dvoch armádnych predstaviteľov a zdravotníckych zdrojov na území kontrolovanom povstalcami.
Autor TASR
Saná 4. septembra (TASR) - Zrážky medzi jemenskými povstalcami húsíjmi a vládnymi silami si od štvrtka vyžiadali najmenej 81 obetí. Vyplýva to z údajov dvoch armádnych predstaviteľov a zdravotníckych zdrojov na území kontrolovanom povstalcami. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Vojenský predstaviteľ na pobreží Červeného mora hlásil 24 mŕtvych vojakov, zatiaľ čo ďalší predstaviteľ vo vnútrozemskej oblasti v okolí mesta Taizz uviedol, že tam zahynulo 15 ľudí.
Podľa lekárskych zdrojov z regiónov, ktoré kontrolujú húsíovia, zahynulo najmenej 42 povstalcov.
K zrážkam došlo v Jemene vo štvrtok po tom, ako húsíovia podnikli pozemnú ofenzívu spolu s raketovými a dronovými útokmi v blízkosti pobrežných oblastí pri Červenom mori a v okolí mesta Taizz.
Vládne vojenské zdroje pre AFP uviedli, že povstalci sa pokúšali odrezať kľúčové prístavné mesto Mokka, ktoré je už týždne pod paľbou, od ostatných oblastí pod správou vlády a postúpiť smerom k oblastiam hraničiacim so strategickým prielivom Báb el-Mandeb.
Jemen už viac ako desať rokov sužuje občiansky konflikt. V júli sa stal ďalšou krajinou, ktorá bola zatiahnutá do vojny na Blízkom východe potom, keď húsíovia porušili prímerie z roku 2022 s vládou podporovanou Saudskou Arábiou, pripomenula AFP.
Vojenský predstaviteľ na pobreží Červeného mora hlásil 24 mŕtvych vojakov, zatiaľ čo ďalší predstaviteľ vo vnútrozemskej oblasti v okolí mesta Taizz uviedol, že tam zahynulo 15 ľudí.
Podľa lekárskych zdrojov z regiónov, ktoré kontrolujú húsíovia, zahynulo najmenej 42 povstalcov.
K zrážkam došlo v Jemene vo štvrtok po tom, ako húsíovia podnikli pozemnú ofenzívu spolu s raketovými a dronovými útokmi v blízkosti pobrežných oblastí pri Červenom mori a v okolí mesta Taizz.
Vládne vojenské zdroje pre AFP uviedli, že povstalci sa pokúšali odrezať kľúčové prístavné mesto Mokka, ktoré je už týždne pod paľbou, od ostatných oblastí pod správou vlády a postúpiť smerom k oblastiam hraničiacim so strategickým prielivom Báb el-Mandeb.
Jemen už viac ako desať rokov sužuje občiansky konflikt. V júli sa stal ďalšou krajinou, ktorá bola zatiahnutá do vojny na Blízkom východe potom, keď húsíovia porušili prímerie z roku 2022 s vládou podporovanou Saudskou Arábiou, pripomenula AFP.