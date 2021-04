Zrážky na hraniciach Venezuely s Kolumbiou si vyžiadali životy vojakov

Caracas 29. apríla (TASR) - Osem venezuelských vojakov prišlo o život pri zrážkach s ozbrojenými skupinami pôsobiacimi na hraniciach s Kolumbiou. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na ministerstvo obrany v Caracase.



Rezort obrany to oznámil dva dni po tom, čo informoval o intenzívnych bojoch s "kolumbijskými ozbrojenými skupinami", ktoré si vyžiadali "značný počet" obetí.



Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López vyjadril v mene celej vlády sústrasť rodinám vojakov, ktorí podľa neho "plnili prísahu, že budú brániť vlasť do posledného dychu".



Viaceré venezuelské bezpečnostné zložky začali 21. marca operáciu vo venezuelskom štáte Apure s cieľom poraziť ozbrojené skupiny aktívne na území Venezuely. Tisíce civilistov utiekli pred bojmi do susednej Kolumbie.



Výsledkom operácie bolo doteraz podľa Caracasu niekoľko zatknutí a zaistenie zbraní, výbušnín a drog.



V pohraničnej oblasti medzi Venezuelou a Kolumbiou je podľa humanitárnej organizácie Human Rights Watch (HRW) aktívnych viacero ozbrojených skupín vrátane dvoch, ktoré boli vytvorené po tom, ako kolumbijská vláda v roku 2016 podpísala mierovú dohodu s ľavicovými vzbúrencami z Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC).