Zrážky v Japonsku dočasne zastavili šírenie ničivých lesných požiarov

Tokio 6. marca (TASR) - Dážď pozastavil šírenie lesných požiarov na severe Japonska, najhorších za posledných viac ako 50 rokov, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady. Požiare však naďalej úplne uhasené nie sú, píše TASR podľa správ agentúry AFP a denníka Mainiči šinbun.



"Čiastočne vďaka dažďu sa situácia do určitej miery upokojila," povedal na pravidelnom brífingu starosta mesta Ofunato. V okolí mesta vypukol požiar 26. februára a doteraz si vyžiadal jednu obeť. Podľa odborníkov je dôsledkom vlaňajšieho rekordne teplého a suchého leta.



Agentúra ministerstva vnútra a komunikácií pre riadenie požiarov a katastrof upozornila, že aj keď sa plamene javia ako uhasené, dážď nemusí preniknúť do trávy a popadaného lístia, ktoré môžu tlieť.



"Aj keď si myslíme, že sme počas hasenia použili značné množstvo vody a aj keď pršalo, je bežné, že voda neprenikla do porastu. Tentoraz je oblasť, ktorú treba skontrolovať, rozsiahla, takže rozhodnutie o tom, či sa požiar zastavil, si vyžiada značný čas," vyhlásil hovorca ministerstva.



Záchranári doposiaľ evakuovali viac ako 4500 obyvateľov. Starosta Ofunata dodal, že príkazy na evakuáciu budú zrušené, keď príslušné orgány potvrdia bezpečnosť v regióne.



Lesný požiar doteraz spálil približne 2900 hektárov a stal sa tak najväčším požiarom v Japonsku za posledné polstoročie. Podľa hasičov bolo poškodených okolo 80 budov, no presné škody budú známe až neskôr.



Japonsko podľa AFP v posledných rokoch tak ako zvyšok sveta sužujú následky klimatických zmien. Vo februári v meste Ofunato spadlo len 2,5 milimetra zrážok, pričom februárový priemer je 41 milimetrov.