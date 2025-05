Zrenie rajčín a pomalšie starnutie reguluje rovnaký proces

Tel Aviv/Berlín 7. mája (TASR) – Zrenie paradajok reguluje ten istý proces, ktorý prispieva aj k regulácii dĺžky života a zdravia ľudí a živočíchov, uvádza nová štúdia. TASR informuje na základe správ žurnálu New Phytologist a portálu Phys.org.



V tele ľudí a iných živočíchov prebieha množstvo rôznych procesov. Jedným z nich je autofágia, ktorá reguluje recykláciu buniek a prebieha vo všetkých živých organizmoch okrem baktérií.



Medzinárodný tím vedcov pôsobiacich na univerzitách v Izraeli a Nemecku skúmal úlohu autofágie v zrení. Štúdiu s výsledkami 7. mája zverejnil vedecký žurnál New Phytologist.



Štúdia dokazuje, že autofágia ovládaním produkcie etylénu (eténu) ovplyvňuje zrenie plodov. Etén je primárnym hormónom ovládajúcim zrenie mnohých plodov, napríklad jabĺk, paradajok či banánov.



Vedci vytvorili rastliny rajčiaka umožňujúce dočasné genetické potlačenie autofágie špecificky v nezrelých plodoch plnej veľkosti. Potom v upravených plodoch spustili produkciu etylénu a zrenie predčasne v porovnaní s bežným priebehom ovládaným autofágiou. Následná analýza ukázala, že absencia autofágie urýchľuje zrenie plodov rajčiaka a zvyšuje produkciu etylénu, čím dokázali, že autofágia odďaľuje starnutie plodov podobne ako odďaľuje starnutie živočíchov.



Schopnosť regulovať zrenie plodov má dôležité implikácie pre redukciu plytvania potravinami – môže umožniť rozšírenie výberu plodín dostupných konzumentom a ponúknuť riešenie udržateľnej potravinovej istoty.



„Odhaduje sa, že približne 40 percent celosvetovej poľnohospodárskej produkcie tvoria straty alebo odpad, čo má výrazné finančné, výživové a environmentálne následky,“ uvádza Simon Michaeli, ktorý sa podieľal na štúdii.



„Nakoniec môžeme využiť znalosť bunkových a molekulárnych mechanizmov riadiacich zrenie, aby sme v reťazci prinášajúcom poľnohospodárske produkty z polí na naše stoly znížili straty a množstvo odpadu vyprodukované plodinami. To nás stavia pred ďalšiu úlohu – identifikovať molekulárne mechanizmy, ktorými autofágia reguluje nástup etylénu,“ dodáva Michaeli.