Zriadili komisiu na vyšetrenie obvinení zo sledovania poľskej opozície

Varšava 13. januára (TASR) - Väčšina členov poľského Senátu, hornej komory parlamentu, odhlasovala v stredu vytvorenie mimoriadnej komisie, ktorá bude skúmať obvinenia z nelegálneho sledovania členov opozície špionážnym softvérom Pegasus.



Informovala o tom tlačová agentúra PAP, podľa ktorej zriadenie vyšetrovacieho výboru podporilo 52 zo 100 členov Senátu vrátane jedného člena vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Proti hlasovalo 45 senátorov a zvyšní traja sa na hlasovaní nezúčastnili.



PiS nemá v Senáte väčšinu kresiel, na rozdiel od dolnej parlamentnej komory - Sejmu, na pôde ktorej vláda podobnú vyšetrovaciu komisiu vytvoriť odmietla. Výbor Sejmu by mal - na rozdiel od toho senátneho - reálne vyšetrovacie právomoci.



Novovytvorená komisia zložená zo siedmich senátorov, ktorej úlohou bude zhromaždiť dôkazy o údajnom nasadení softvéru Pegasus voči opozícii, sa hneď po stredajšom hlasovaní zišla na svojom prvom zasadnutí. Dve kreslá v nej boli ponúknuté aj strane PiS, ktorá však o to neprejavila záujem. Komisiu povedie senátor opozičnej Občianskej koalície Marcin Bosacki.



Kanadskí experti na kybernetickú bezpečnosť v decembri uviedli, že softvér Pegasus od izraelskej firmy NSO bol podľa ich zistení použitý na sledovanie popredných predstaviteľov poľskej opozície. Líder PiS Jaroslaw Kaczyňski síce priznal, že poľské tajné služby Pegasus využívajú, ale odmietol tvrdenia, že by ho nasadzovali voči opozičným predstaviteľom.



Citizen Lab, výskumná skupina špecializujúca sa na problematiku kybernetickej bezpečnosti pôsobiaca na Torontskej univerzite, uviedla, že Pegasus bol nasadený voči prokurátorke a kritičke poľskej vlády Ewe Wrzosekovej či poslancovi Krzysztofovi Brejzovi, ktorý v roku 2019 koordinoval predvolebnú kampaň najväčšej opozičnej strany Občianska platforma. Týmto spôsobom mal byť sledovaný aj právnik Roman Giertych, ktorý sa angažuje vo viacerých kauzách voči vládnucej strane PiS.



Pre škandál, ktorý tieto tvrdenia vyvolali, sa v miestnej tlači vžilo označenie "poľský Watergate". Líder poľskej opozície Donald Tusk v tejto súvislosti hovoril o najväčšej kríze demokracie v Poľsku od pádu komunizmu. Obvinenia totiž vyvolali aj obavy, že nasadenie špionážneho softvéru mohlo ovplyvniť výsledky posledných poľských parlamentných volieb z roku 2019.