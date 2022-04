Zriadili vyšetrovaciu komisiu ohľadom škandálu so softvérom Pegasus

Brusel 20. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok oznámil, že zriadil vyšetrovaciu komisiu v súvislosti so škandálom okolo softvéru Pegasus, ktorý využívali viaceré vlády členských krajín EÚ na špehovanie politikov, diplomatov, novinárov, poslancov či rôznych osobností. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Holandská liberálna europoslankyňa Sophie in't Veldová, ktorá by mala byť vymenovaná za spravodajkyňu tejto vyšetrovacej komisie, uviedla, že závažnosť škandálu Pegasus "nemožno podceňovať". "Skutočnosť, že európski komisári sú terčom, možno aj zo strany vlád EÚ, len zhoršuje už aj tak vážnu situáciu. Musíme prísť na koreň veci," uviedla vo vyhlásení pre médiá.



Jej slová nasledujú po zisteniach, že napríklad eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders patrí medzi popredných predstaviteľov EÚ, ktorí sa stali terčom špehovacieho softvéru.



Za predsedu vyšetrovacej komisie bol zvolený holandský europoslanec Jeroen Lenaers a tromi podpredsedami sa stali Sándor Rónai (Maďarsko), Diana Riba i Ginerová (Španielsko) a Moritz Körner (Nemecko). Lenaers uviedol, že špehovanie novinárov a právnikov je obrovský problém pre demokraciu a právny štát. Spresnil, že jeho tím zhromaždí informácie o používaní programu Pegasus a iných podobných softvérov a zistenia, ku ktorým sa dopracujú, pretransformujú do odporúčaní.



Cieľom vyšetrovacej komisie bude zistiť, či používanie softvéru Pegasus neporušuje právo EÚ a základné ľudské práva. Očakáva sa, že správa o vyšetrovaní bude prijatá v priebehu jedného roka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)