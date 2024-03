Zrodila sa dohoda o väčšej autonómii pre Korziku

Paríž 12. marca (TASR) - Francúzsky stredomorský ostrov Korzika sa o krok priblížil k zakotveniu väčšej autonómie vo francúzskej ústave. Minister vnútra Gérald Darmanin sa s miestnymi predstaviteľmi dohodol na návrhu textu, o ktorom bude rokovať regionálny parlament a spomína sa v ňom osobitné "historické, jazykové a kultúrne" postavenie Korziky.



Podľa agentúr AFP a DPA o tom v noci na utorok informovalo francúzske ministerstvo vnútra.



V návrhu textu novely ústavy však nie je zmienka o "korzickom národe" ani o postavení korzického jazyka ako druhého úradného jazyka, ako v to dúfajú niektorí separatisti na Korzike.



Predseda korzickej exekutívnej rady Gilles Simeoni označil spomínaný návrh za "rozhodujúci krok". Uvítal, že Korzika by mala mať obmedzené legislatívne právomoci, keďže v návrhu textu sa uvádza, že francúzske zákony je možné "upraviť".



Očakáva sa, že korzický parlament bude o dohode hlasovať koncom marca. Následne by mal francúzsky prezident Emmanuel Macron text návrhu predložiť francúzskemu parlamentu. Zmenu ústavy musia text schváliť obe komory trojpätinovou väčšinou. Zatiaľ čo väčšina v Národnom zhromaždení sa považuje za istú, v Senáte môže byť situácia komplikovanejšia. Macron opakovane sľúbil Korzičanom, že osobitný štatút ostrova bude zakotvený v ústave krajiny.



Napätie na Korzike sa prudko zvýšilo po tom, ako v marci 2022 vo francúzskom väzení korzický zomrel nacionalista Yvan Colonna. Colonnu, mnohými považovaného za bojovníka za nezávislosť, napadol spoluväzeň, keď si odpykával trest za vraždu francúzskeho prefekta Korziky Claudea Érignaca z roku 1998.



Korzickí separatisti celé desaťročia bojovali za väčšiu nezávislosť, často aj násilím. Národný oslobodzovací front Korziky (FLNC) zložil zbrane v roku 2014, keď umiernenejší nacionalisti získali silnejšie politické postavenie. V súčasnosti majú väčšinu v regionálnom parlamente.