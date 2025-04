Zrušenie dočasnej právnej ochrany pre migrantov v USA súd zablokoval

Boston 11. apríla (TASR) - Federálna sudkyňa Indira Talwaniová vo štvrtok v Bostone nariadila zablokovať rozhodnutie administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení dočasnej právnej ochrany pre státisíce migrantov žijúcich v USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Prípad sa týka migrantov z Kuby, Haiti, Nikaraguy a Venezuely, ktorí môžu v Spojených štátoch dočasne legálne žiť. Táto dvojročná výnimka bola udelená ešte za prechádzajúceho prezidenta Joea Bidena.



Talwaniová tvrdí, že rozhodnutie novej americkej administratívy bolo založené na nesprávnom výklade zákona. Zrušenie legálneho postavenia by sa podľa nej nemalo týkať ľudí, ktorí už dostali povolenie na pobyt a dodržiavajú zákony v krajine.



Nové nariadenie malo nadobudnúť účinnosť 24. apríla a dotklo by sa asi 450.000 ľudí.



Dočasná právna ochrana zabraňuje deportáciám migrantov z USA do ich domovských krajín, ak ich zasiahli prírodné katastrofy alebo občianske nepokoje. Ochranu môže predĺžiť minister pre vnútornú bezpečnosť ak usúdi, že podmienky v ich domovských krajinách sa nezlepšili.



Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť a ministerstvo spravodlivosti na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovali.