Lacroix: Zrušenie EuroPride v Belehrade je krokom späť pre demokraciu

Brusel/Štrasburg/Belehrad 30. augusta (TASR) - Vyhlásenie srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, že EuroPride – pochod za práva osôb z komunity LGBTI –, ktorý by sa mal konať v septembri v Belehrade, môže byť odložený alebo zrušený, je krokom späť pre rovnosť a demokraciu. Vyhlásil v utorok Christophe Lacroix, hlavný spravodajca Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) pre práva osôb LGBTI. Informuje o tom spravodajca TASR.



Lacroix upozornil, že srbské úrady často vyhlasovali, že podporujú rovnosť. "To je vždy vítané, ale slová nestačia. Rovnosť sa dá dosiahnuť len aktívnou prácou na jej podpore," uviedol belgický poslanec v mene PZ RE.



Podľa jeho slov ľudia z komunity LGBTI sú ešte stále a príliš často nútení skrývať svoju identitu. Spresnil, že pochody známe pod značkou Pride sú životne dôležitým zdrojom solidarity s ľuďmi zo sexuálnych menšín a zásadným spôsobom zviditeľňujú boj za rovnosť ľudí LGBTI.



Dodal, že Európsky súd pre ľudské práva už viackrát objasnil a PZ RE to v januári opäť zdôraznilo, že Pride nie je problém – problémom je zákaz takýchto podujatí.



"Orgány musia aktívne podporovať takéto podujatia a umožniť ich bezpečný priebeh. Rovnosť, ako aj slobodu prejavu a zhromažďovania musia všetci rešpektovať," odkázal Lacroix.



Podľa jeho slov Srbsko urobilo veľké pokroky od čias, keď sa ochrana bezpečnosti používala ako falošná zámienka na zákaz podujatí typu Pride.



"Politické zasahovanie z najvyšších úrovní a nátlak na demokratické inštitúcie, aby uprednostňovali údajné obavy o národnú bezpečnosť pred aktívnym presadzovaním rovnosti v spoločnosti, by predstavovali vážnu prekážku pre demokraciu i ľudské práva v Srbsku. Európa to sleduje. Nechápte to nesprávne," uviedol Lacroix v správe pre médiá.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)