Zrušenie regulácie cien palív v Maďarsku kritizuje opozičná DK

Budapešť 7. decembra (TASR) - Maďarská vláda utorňajším zrušením cenového stropu pre pohonné látky vlastne zvýšila ich ceny o 200 forintov (0,48 eur), reagoval v stredu na Facebooku poslanec Európskeho parlamentu za opozičnú stranu Demokratická koalícia (DK) Csaba Molnár, podľa ktorého vláda klame. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Vláda podľa opozičného politika zrušila cenový strop s odvolaním sa na sankcie, o ktorých predtým vyhlasovala, že sa na Maďarsko nevzťahujú. "Pokračujú reštrikcie a klamstvá," konštatoval.



Analytik Tamás Pletser pre server Index.hu uviedol, že vláda sa zľakla dlhých radov na čerpacích staniciach, pričom zastropovanie cien pohonných látok sa navyše stalo ekonomicky neúnosným. "Hrozilo prerušenie dodávok tovaru a výrazne sa skomplikovala aj činnosť záchranárov a hasičov," dodal.



Podľa experta na energetiku Attilu Holodu neobstojí tvrdenie vlády, že za vzniknutú situáciu môžu sankcie voči Rusku, pretože maďarská ropná spoločnosť MOL dostáva suroviny prostredníctvom ropovodu aj naďalej z Ruska, a teda lacnejšie.



"Vznikla panika, tankovali aj ľudia, ktorí vlastne tankovať nepotrebovali. Čerpacie stanice to už nevydržali, o to viac, že výrobu v Dunajskej rafinérii (v Százhalombatte) obnovili po údržbe a následnej poruche až včera nadránom. Dospeli sme do bodu, keď k domácemu zásobovaniu palivami potrebujeme aj dovoz," spresnil pre Index.hu Holoda.



Maďarská vláda vzhľadom na medzinárodnú krízovú situáciu zrušila s platnosťou od utorka 23.00 h cenový strop pre pohonné látky. Oznámil to v utorok večer šéf úradu vlády Gergely Gulyás.



Nedostatok pohonných látok na maďarských čerpacích staniciach spôsobený aj reguláciou cien bol čoraz vážnejší. Nielen počas víkendu, ale už aj v pondelok a utorok ráno sa na čerpacích staniciach tvorili dlhé rady, niektoré z nich už nemali čo predávať.



Gulyás zrušenie regulovanej ceny paliva odôvodnil "bruselskými sankciami" a zákazom dodávok ropy do EÚ, ktorý vstúpil do platnosti v pondelok.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)