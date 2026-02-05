Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zrušili rozhodnutie EP zbaviť katalánskych separatistov imunity

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Puigdemont viedol Katalánsko v roku 2017 v čase referenda o odtrhnutí tohto regiónu od Španielska a následného vyhlásenia nezávislosti.

Autor TASR
Luxemburg 5. februára (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu vo štvrtok zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP) z roku 2021 o zbavení poslaneckej imunity troch katalánskych separatistov vrátane ich lídra Carlesa Puigdemonta. Dôvodom je podľa súdu nedostatok nestrannosti v rozhodovacom procese, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a portálu Politico.

Puigdemont viedol Katalánsko v roku 2017 v čase referenda o odtrhnutí tohto regiónu od Španielska a následného vyhlásenia nezávislosti. Súdy však referendum označili za nezákonné, pričom išlo o najväčšiu politickú krízu v krajine za uplynulé desaťročia.

Po týchto udalostiach Puigdemont spolu s ďalšími lídrami separatistického hnutia Antonim Comínom a Clarou Ponsatiovou utiekol zo Španielska. V roku 2019 všetkých troch zvolili do EP. Na žiadosť španielskeho Najvyššieho súdu ich však europarlament v roku 2021 zbavil imunity a toto rozhodnutie v roku 2023 potvrdil aj Všeobecný súd EÚ.

Trojica sa obrátila na Súdny dvor EÚ, ktorý teraz rozhodol, že postup pri vymenovaní spravodajcu pre žiadosť o zbavenie imunity nebol nestranný. Spravodajca totiž patril do rovnakej politickej frakcie ako španielska strana Vox, ktorá spolu so španielskym štátom žiadala o zrušenie imunity.

„Súd zrušil rozsudok Všeobecného súdu a zrušil tri rozhodnutia parlamentu,“ uviedol SDEÚ v rozsudku. Súd tak zrušil predchádzajúci rozsudok aj rozhodnutia Európskeho parlamentu v prípade Puigdemonta, Comína a Ponsatiovej.

Španielsky premiér Pedro Sánchez vlani súhlasil s udelením amnestie osobám zapojeným do snáh o katalánsku nezávislosť výmenou za podporu separatistických strán pri zostavovaní vlády po voľbách v roku 2023. Puigdemontovi však naďalej hrozí zadržanie v Španielsku pre obvinenia zo sprenevery, na ktoré sa amnestia nevzťahuje, pripomína AFP.
