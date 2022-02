Zrušili trestné stíhanie Švajčiara za prepojenie s útokom vo Viedni

Ženeva 4. februára (TASR) - Švajčiarska generálna prokuratúra vo štvrtok oznámila, že pre nedostatok dôkazov zrušila trestné stíhanie druhého Švajčiara za údajné prepojenie so smrtiacim streleckým vyčíňaním vo Viedni v novembri 2020. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Generálna prokuratúra, ktorá sa minulý mesiac rozhodla zrušiť trestné stíhanie jedného podozrivého, uviedla pre AFP, že vydala príkaz aj na zastavenie stíhania druhého muža.



V minulosti odsúdený sympatizant militantnej organizácie Islamský štát (IS) Kujtim Fejzulai zabil 2. novembra 2020 štyroch ľudí v rakúskej metropole Viedeň, potom ho polícia smrteľne postrelila. Bol to prvý veľký útok v Rakúsku za celé desaťročia a prvý, ktorý je pripisovaný džihádistovi.



Fejzulai sa pokúšal kúpiť zbrane v Bratislave.



Deň po útoku zatkli v severovýchodnom švajčiarskom meste Winterthur dvoch švajčiarskych občanov pre podozrenie, že zrejme pri jeho príprave pomáhali.



Obaja občania, v tom čase vo veku 18 a 24 rokov, boli polícii známi a už predtým ich trestne stíhali v súvislosti s inými zločinmi súvisiacimi s terorizmom.



Generálna prokuratúra vo štvrtok pripustila, že sa nenašli žiadne dôkazy o tom, že by sa niektorý z oboch mužov nejako podieľal na útoku alebo o ňom vopred vedel.



Starší z dvojice dostal medzitým trest v inom prípade, nesúvisiacom s viedenským útokom, dodala generálna prokuratúra.



Rozhodnutie o treste, ktoré mali možnosť vidieť švajčiarske médiá, uvádzalo, že tento Švajčiar bol uznaný za vinného z porušenia švajčiarskeho zákona zakazujúceho al-Káidu, Islamský štát a súvisiace organizácie a tiež z prechovávania "záberov násilia".



Podľa tlačovej agentúry ATS sa v jeho telefóne našlo video organizácie IS znázorňujúce popravených ľudí so sťatými hlavami.



Súd mu udelil šesť mesiacov väzenia podmienečne, pokutu 1000 švajčiarskych frankov (950 eur) a trojročný dohľad, uviedla ATS.



Generálna prokuratúra dodala, že stále prebieha trestné stíhanie mladšieho z dvojice mužov v inom prípade, a to pre podozrenie z porušenia švajčiarskeho zákona zakazujúceho al-Káidu, IS a súvisiace organizácie a pre "obvinenia zo záberov násilia".



"Platí prezumpcia neviny," zdôraznila prokuratúra.