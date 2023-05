Zrútené lietadlo v Kalifornii začalo pred nárazom horieť

San Diego 27. mája (TASR) - Malé dvojmotorové lietadlo, ktoré sa na začiatku mája zrútilo pri pobreží Kalifornie do mora, začalo pred nehodou horieť. Havária si vyžiadala tri obete. V sobotu to uviedli americkí vyšetrovatelia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Lietadlo typu Gates Learjet 36A od výrobcu, ktorý dodáva lietadlá aj pre americké námorníctvo, sa zrútilo do Tichého oceána blízko ostrova San Clemente 10. mája počas pokusu o pristátie na tamojšom vojenskom letisku. Vrak lietadla sa našiel pod vodou, no dvoch pilotov a ďalšieho člena posádky sa nepodarilo objaviť. Sú preto považovaní za mŕtvych, uvádza sa vo vyšetrovacej správe.



Zrútené lietadlo bolo jedným z dvoch strojov, ktoré vzlietli z leteckej základne Point Mugu a mierili na San Clemente, kde sa mali zúčastniť na vojenských cvičeniach spolu s námorníctvom. Krátko po tom, čo sa priblížili k San Clemente, hlásila posádka prvého lietadla, že v kabíne cíti dym. Druhé lietadlo, ktoré letelo vzadu, oznámilo letovej kontrole, že z ľavej strany prvého lietadla uniká biely dym alebo plyn.



"V tom čase už prvé lietadlo nedokázalo udržiavať výšku ani smer," uviedli vyšetrovatelia. Dodali, že posádka druhého stroja si následne všimla, že zo zadných dvier prvého Learjetu vychádzajú plamene.



Horiace lietadlo sa snažilo núdzovo pristáť na San Clemente, no nepodarilo sa mu to. Letový dispečing stratil s posádkou kontakt, keď sa lietadlo nachádzalo od ostrova menej ako kilometer. Trosky, ktoré sa napokon našli pod vodou v hĺbke 91 metrov, dokazujú, že lietadlo sa naozaj pred nárazom vznietilo.



Vo vyšetrovacej správe sa však neuvádza, čo presne mohlo požiar lietadla spôsobiť.