Zrútenie budovy na Floride má už 90 potvrdených obetí

Surfside 11. júla (TASR) - Úrady v americkom štáte Florida potvrdili už 90 obetí zrútenia 12-poschodového domu z 24. júna. Nezvestných stále zostáva 31 ľudí, informovala agentúra AP.



Danielle Levinová Cavová, starostka okresu Miami-Dade, v nedeľu informovala, že z trosiek zrútenej budovy vytiahli ďalšie štyri telá, čím sa celkový počet mŕtvych zvýšil na 90. Spomedzi nich sa už 71 podarilo identifikovať.



Pátracie práce prebiehajú 24 hodín denne, aby sa našli telá všetkých nezvestných. Záchranná časť operácie však bola ukončená už 7. júla, keďže už nebola nádej, že by niekto mohol pod troskami prežiť. Z miesta odstránili už viac ako 6000 ton materiálu.



Minulú nedeľu vykonali demoláciu nestabilnej, stále stojacej časti budovy, ktorá ohrozovala bezpečnosť záchranárov. Odvtedy sa tempo prehľadávania trosiek zrýchlilo a počet potvrdených obetí začal výraznejšie rásť.



Do nepretržitých pátracích prác sa napriek horúčavám zapojili tímy z celých Spojených štátov a aj záchranári z Izraela, ktorí v nedeľu odcestovali naspäť do vlasti. Starostka Levinová Cavová im z vďačnosti darovala symbolické kľúče od okresu Miami-Dade.



Veľká časť 12-podlažnej obytnej budovy Champlain Towers South v Surfside, asi 6000-tisícovom prímorskom meste na severnom okraji Miami Beach, sa zrútila počas noci 24. júna, keď jej obyvatelia ešte spali. V deň zrútenia sa podarilo zachrániť 35 ľudí, ale odvtedy už v troskách nenašli nikoho živého.



Príčiny zrútenia časti bytového komplexu ležiaceho v blízkosti mora sa stále vyšetrujú. Správa z októbra 2018 však hovorila o závažných narušeniach statiky a horšej kvalite betónu v niektorých častiach budovy a v blízkej budúcnosti sa v nej mali začať opravy.