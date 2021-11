V Turecku sa zrútila budova, zachránilo sa všetkých 21 ľudí

Istanbul 10. novembra (TASR) - Z trosiek zrútenej budovy na východe Turecka sa podarilo zachrániť 21 ľudí, pričom nedošlo k obetiam na životoch. Oznámili to v stredu turecké úrady po ukončení záchranných prác.



K zrúteniu dvojpodlažnej budovy došlo v utorok popoludní na rušnej ulici v meste Malatya, ktoré leží zhruba 160 kilometrov severne od sýrskych hraníc a je metropolou rovnomennej provincie. Podľa svedkov sa budova zrútila počas renovačných prác a pod troskami zostali ľudia, ktorí sa nachádzali v kaviarni na druhom podlaží.



"Pátracie a záchranné operácie v zrútenej budove v Malatyi skončili. Vďaka Bohu, nedošlo k obetiam na životoch," oznámil v stredu ráno na Twitteri turecký minister vnútra Süleyman Soylu s tým, že už neevidujú nijakých nezvestných.



Záchranári vyslobodili spod trosiek 13 ľudí, zatiaľ čo ďalší ôsmi sa dostali von vlastnými silami alebo za pomoci okoloidúcich. Do nemocníc previezli desať zranených, z ktorých päť je stále hospitalizovaných. Dvaja sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale nie sú v ohrození života.



Na mieste zasahovalo zhruba 260 členov pátracích tímov zo siedmich tureckých provincií, ktorí pokračovali v prácach vďaka umelému osvetleniu až do stredajších skorých ranných hodín. O priebehu prác sa telefonicky informoval aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Podľa správ tureckých médií sa budova zrútila, keď počas renovačných prác praskla jedna zo stien. Majiteľa budovy a troch stavebných robotníkov vzali v rámci vyšetrovania prípadu do väzby.