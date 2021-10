Zrútenie budovy v Gruzínsku si vyžiadalo deväť obetí

Tbilisi 9. októbra (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo po čiastočnom zrútení obytnej budovy v gruzínskom čienomorskom letovisku Batumi. Uviedol to v sobotu gruzínsky minister vnútra Vachtang Gomelauri s tým, že dôvodom nešťastia boli nebezpečné renovačné práce. Informuje o tom agentúra AFP.



K zrúteniu zhruba piatich poschodí budovy došlo ešte v piatok, pričom poškodené bolo aj množstvo vozidiel zaparkovaných pred blokom. Polícia informovala, že pod troskami zostalo "do 15 ľudí".



"Chcem vyjadriť sústrasť rodinám obetí. Zahynulo dovedna deväť ľudí," povedal Gomelauri. Zároveň dodal, že podľa všetkého vytiahli telá všetkých obetí a záchranná operácia bola prerušená v dôsledku obáv, že by sa mohla zrútiť aj zvyšná časť budovy.



Gruzínsko v pondelok na počesť obetí vyhlásilo štátny smútok. Polícia informovala, že v súvislosti s nešťastím zadržali tri osoby vrátane majiteľa bytu na prízemí a dvoch stavebných robotníkov, ktorých si najal.



Vyšetrovatelia zistili, že dvaja muži, ktorí konali na nariadenie majiteľa, pracovali "v ostrom rozpore s bezpečnostnými predpismi, čo viedlo k zrúteniu jedného vchodu do budovy".



V prípade dokázania viny hrozí podozrivým trest vo výške od dvoch do desiatich rokov väzenia.



Prístavné mesto Batumi je druhým najväčším mestom Gruzínska a leží na juhozápade krajiny blízko hraníc s Tureckom, pripomína AFP.