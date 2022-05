Policajti zasahovali v Ábádáne slzotvorným plynom

Teherán 28. mája (TASR) - Polícia použila slzotvorný plyn a varovné výstrely do vzduchu na rozohnanie davu stoviek demonštrantov, ktorí sa v noci na sobotu zhromaždili na protestnej manifestácii v meste Ábádán na juhozápade Iránu. Tam začiatkom tohto týždňa našlo pod troskami zrútenej nedokončenej budovy smrť 28 ľudí. Píše o tom agentúra AFP s odvolaním sa na aktuálne informácie miestnych médií.



V Ábádáne, hlavnom meste iránskej provincie Chúzestán, sa v pondelok zrútili časti rozostavanej desaťposchodovej budovy Metropol. K pádu stavebného objektu došlo počas piesočnej búrky a bolo to jedno z najväčších nešťastí podobného druhu v Iráne za posledných niekoľko rokov.



Demonštranti už tretiu noc po sebe protestovali ako v samotnom Ábádáne, tak aj v iných mestách Chúzestánu, provincie hraničiacej s Irakom, približuje iránska tlačová agentúra Fars. Protestujúci sa dožadujú spravodlivého potrestania vinníkov, ktorí zapríčinili toto nešťastie.



Mnoho nespokojencov skandovalo "Smrť neschopným funkcionárom!" či "Neschopní funkcionári musia byť popravení!". Podobné výzvy bolo počuť aj na demonštráciách počas oboch predošlých nocí, a to nielen v samotnom Ábádáne, ale aj v mestách Bandare Máhšahr, Isfahán, Jazd či Šáhínšahr.



V noci na piatok podpálil a zničil v Ábádáne dav rozzúrených ľudí obchod patriaci rodine majiteľa spadnutej budovy, uvádza tlačová agentúra Tasním.



Iránsky minister vnútra Ahmad Váhidí, ktorý sa momentálne takisto nachádza v Ábádáne, spresnil v sobotu počet obetí stavebného nešťastia na 28, píše ďalší iránsky spravodajský zdroj, agentúra IRNA.



Zodpovedné úrady doposiaľ nezverejnili údaje, koľko ľudí sa nachádza pod troskami zrúteného Metropolu. Rastie však počet osôb podozrivých zo zapríčinenia tohto tragického nešťastia.