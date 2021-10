Zrútenie časti budovy v Gruzínsku si vyžiadalo najmenej päť obetí

Tbilisi 9. októbra (TASR) - Najmenej päť ľudí zahynulo po čiastočnom zrútení obytnej budovy v gruzínskom čiernomorskom letovisku Batumi, uviedla v sobotu gruzínska polícia. Príčinou nešťastia boli podľa nej nebezpečné renovačné práce, informuje agentúra AFP.



K zrúteniu piatich poschodí budovy došlo ešte v piatok, pričom trosky spadli na viacero vozidiel zaparkovaných pred blokom. Podľa polície bolo nezvestných "do 15 ľudí", ktorí uviazli pod troskami.



Policajné zdroje v sobotu uviedli, že sa doposiaľ podarilo zachrániť dve osoby, ktoré hospitalizovali. Zároveň objavili telá piatich obetí.



V rámci vyšetrovania polícia zatkla troch ľudí vrátane majiteľa apartmánu na prízemí budovy a dvoch stavebných robotníkov, ktorých si najal, píše AFP.



Vyšetrovatelia zistili, že dvaja muži, ktorí konali na nariadenie majiteľa, pracovali "v ostrom rozpore s bezpečnostnými pravidlami, čo viedlo k zrúteniu jedného vchodu do budovy".



V prípade dokázania viny hrozí podozrivým väzenský trest vo výške od dvoch do desiatich rokov. Na miesto nešťastia pricestovali aj gruzínsky premiér Irakli Garibašvili a minister vnútra Vachtang Gomelauri. Prístavné mesto Batumi je druhým najväčším mestom Gruzínska a leží na juhozápade krajiny blízko hraníc s Tureckom, pripomína AFP.