Zrútenie domu si vyžiadalo smrť matky a jej šiestich detí
Autor TASR
Kábul 29. januára (TASR) - Vo východnom Afganistane zomrela matka a jej šesť detí po tom, ako sa v dôsledku silných dažďov zrútil ich dom, keď v ňom v noci spali. Vo štvrtok o tom informovali tamojšie úrady, podľa ktorých ide o najnovšie z desiatok obetí extrémneho počasia v krajine. TASR správu prevzala z agentúry AP.
K tragédii došlo v meste Džalalabad, ktoré od pondelka večera do stredy rána sužoval dážď. Zrážky poškodili dom, v ktorom rodina bývala a ktorý sa následne zrútil, potvrdil policajný hovorca v provincii Nangarhár.
Telá matky a jej detí – troch chlapcov a troch dievčat vo veku od štyroch do 15 rokov – vytiahli záchranári z trosiek. Otec detí pri nehode utrpel zranenia a previezli ho do miestnej nemocnice.
Len v sobotu afganský úrad pre zvládanie katastrof oznámil, že silné sneženie a dážď si vyžiadali 61 mŕtvych a zranili viac ako 100 ľudí v celej krajine. Stovky domov boli v dôsledku zrážok úplne alebo čiastočne zničené.
AP vysvetľuje, že Afganistan je mimoriadne náchylný na extrémne poveternostné javy. Sneh a silný dážď tam často spôsobujú prívalové povodne a zabíjajú desiatky ľudí. Dôsledky takýchto katastrof v stredoázijskej krajine zhoršujú desaťročia konfliktov spolu so zlou infraštruktúrou, slabou ekonomikou, odlesňovaním a intenzívnejšími zmenami klímy, dodáva agentúra.
