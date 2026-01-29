Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zrútenie domu si vyžiadalo smrť matky a jej šiestich detí

Muži držia látku, aby zakryli pohreb, zatiaľ čo sa smútiaci zhromažďujú okolo hrobu počas pohrebného sprievodu po zrútení domu v Džalálábáde v Afganistane vo štvrtok 29. januára 2026. Foto: TASR/AP

Telá matky a jej detí – troch chlapcov a troch dievčat vo veku od štyroch do 15 rokov – vytiahli záchranári z trosiek.

Autor TASR
Kábul 29. januára (TASR) - Vo východnom Afganistane zomrela matka a jej šesť detí po tom, ako sa v dôsledku silných dažďov zrútil ich dom, keď v ňom v noci spali. Vo štvrtok o tom informovali tamojšie úrady, podľa ktorých ide o najnovšie z desiatok obetí extrémneho počasia v krajine. TASR správu prevzala z agentúry AP.

K tragédii došlo v meste Džalalabad, ktoré od pondelka večera do stredy rána sužoval dážď. Zrážky poškodili dom, v ktorom rodina bývala a ktorý sa následne zrútil, potvrdil policajný hovorca v provincii Nangarhár.

Telá matky a jej detí – troch chlapcov a troch dievčat vo veku od štyroch do 15 rokov – vytiahli záchranári z trosiek. Otec detí pri nehode utrpel zranenia a previezli ho do miestnej nemocnice.

Len v sobotu afganský úrad pre zvládanie katastrof oznámil, že silné sneženie a dážď si vyžiadali 61 mŕtvych a zranili viac ako 100 ľudí v celej krajine. Stovky domov boli v dôsledku zrážok úplne alebo čiastočne zničené.

AP vysvetľuje, že Afganistan je mimoriadne náchylný na extrémne poveternostné javy. Sneh a silný dážď tam často spôsobujú prívalové povodne a zabíjajú desiatky ľudí. Dôsledky takýchto katastrof v stredoázijskej krajine zhoršujú desaťročia konfliktov spolu so zlou infraštruktúrou, slabou ekonomikou, odlesňovaním a intenzívnejšími zmenami klímy, dodáva agentúra.
