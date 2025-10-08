Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zrútenie domu v centre Madridu si vyžiadalo životy štyroch ľudí

Polícia ohradila oblasť, zatiaľ čo záchranári zasahovali na mieste zrútenia budovy v Madride v Španielsku v utorok 7. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Dve telá vytiahli spod ruín budovy v utorok večer, takmer desať hodín po nešťastí.

Madrid 8. októbra (TASR) — Štyri obete si vyžiadalo zrútenie rekonštruovanej budovy v centre Madridu. Zranenia utrpeli tri osoby - dve sa zranili ľahko, tretia vyviazla so zlomeninou nohy, uviedla v stredu agentúra DPA.

Ako s odvolaním sa na záchranné zložky informovala televízia RTVE, dve telá vytiahli spod ruín budovy v utorok večer, takmer desať hodín po nešťastí. Ďalšie dve sa našli stredu nadránom, spresnil primátor Madridu José Martínez Almeida.

Pôvodne boli hlásené ako nezvestné štyri osoby - traja muži a jedna žena. Úrady uviedli, že žena bola hlavnou architektkou projektu.

Šesťpodlažná budova neďaleko námestia Plaza de Isabel II, známeho aj ako Plaza de Ópera, sa čiastočne zrútila krátko v utorok po 13.00 h SELČ. Budova bola už nejaký čas v rekonštrukcii.

„Niekoľko stropných konštrukcií budovy, ktorá prechádzala rekonštrukciou, sa zrútilo,“ vysvetlila hovorkyňa madridských záchranných zložiek Beatriz Martínová, dodala však, že je „príliš skoro“ špekulovať o príčine.

Na mieste zasahovalo 16 jednotiek madridského hasičského zboru, ktoré boli nasadené na zaistenie trosiek, zabránenie ďalším zrúteniam a pátranie po potenciálne zasypaných ľuďoch. Použité boli aj pátracie psy a drony.

Podľa RTVE mala byť pôvodne kancelárska budova prestavaná na ubytovňu pre turistov. Mesto vydalo licenciu na jej nové využitie vo februári.
