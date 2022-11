Zrútenie dvoch budov vo francúzskom Lille si vyžiadalo jednu obeť

Lille 13. novembra (TASR) - Záchranári našli v troskách dvoch zrútených budov vo francúzskom meste Lille telo, ktoré pravdepodobne patrilo jednému z nájomcov. Budovy sa zrútili ešte v sobotu ráno. V nedeľu o tom informovali tamojší hasiči. TASR správu prevzala z agentúry AP a AFP.



Budovy stáli neďaleko od historického hlavného námestia a na ulici, ktorú často navštevujú turisti a veľa ľudí tam chodí - najmä cez víkendy - nakupovať.



Obyvatelia jednej z budov boli evakuovaní už počas noci na sobotu - po tom, čo si muž vracajúci sa domov nadránom všimol praskliny v základoch domu a nahlásil to hasičom a polícii.



Spočiatku sa zdalo, že zrútenie budov si nevyžiadalo žiadne obete. Polícia však nevedela nájsť jedného z nájomcov – 45-ročného lekára, ktorý si na víkend prenajal v jednej z budov byt.



Telo lekára objavili záchranári v noci na nedeľu. Podľa ich slov boli pozostatky prevezené do ústavu súdneho lekárstva na ďalšiu identifikáciu.



Miestne úrady v sobotu preverili susedné domy, či sa aj na nich nenachádzajú praskliny, prípadne či v nich neuniká plyn.



Agentúra AP pripomenula tragédiu z roku 2018, keď sa v juhofrancúzskom meste Marseille zrútili dve schátrané budovy, pričom zahynulo osem ľudí. V reakcii na to sa objavila ostrá kritika miestnych úradov i francúzskej vlády. Vtedajší francúzsky minister vnútra Christophe Castaner nariadil celomestský audit budov a inicioval program na zaistenie bezpečnejších podmienok bývania.