Zrútenie lešenia na stavenisku v Lausanne si vyžiadalo dve obete

Lausanne 12. júla (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších deväť utrpelo zranenia pri zrútení lešenia z 19-poschodovej rozostavanej budovy v meste Lausanne na západe Švajčiarska. Uviedla to miestna polícia, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



K zrúteniu lešenia na 60-metrovej budove došlo krátko pred 9.30 h SELČ. Štyria robotníci utrpeli vážne zranenia, jeden z nich bol do nemocnice prevezený letecky.



Hovorca miestnej polície Jean-Christophe Sautere zdôraznil, že údaje o obetiach a zranených sú zatiaľ len predbežné. Dodal, že evidujú aj nezvestné osoby, po ktorých pátrajú pohotovostné zložky.



Príčina tragédie zatiaľ nie je známa a je predmetom vyšetrovania, povedal Sautere. "Zrútilo sa lešenie na celej fasáde, no nepoznáme príčiny," uviedol.