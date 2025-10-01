< sekcia Zahraničie
Zrútenie lešenia pri kostole si vyžiadalo najmenej 36 mŕtvych
K incidentu došlo podľa miestnych úradov okolo 07.45 h.
Addis Abeba 1. októbra (TASR) — Najmenej 36 mŕtvych a viac ako 200 zranených si v stredu vyžiadalo zrútenie provizórneho dreveného lešenia postaveného pri rozostavanom kostole v meste Arerti ležiacom v etiópskom regióne Amhara približne 70 kilometrov východne od hlavného mesta Addis Abeba. V tom čase sa na mieste zhromaždili veriaci, keďže v stredu je v Etiópii mariánsky sviatok, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a AP.
K incidentu došlo podľa miestnych úradov okolo 07.45 h. Lekár z miestnej nemocnice podľa agentúry AP uviedol, že medzi obeťami sú najmä deti a starší ľudia.
Miestny predstaviteľ pre verejnoprávnu televíziu ETV povedal, že pod troskami zostalo viacero ľudí. Ďalšie podrobnosti však neuviedol. Dodal, že niektorí vážne zranení boli prevezení do nemocníc v hlavnom meste.
Etiópska vláda vydala vyhlásenie, v ktorom vyjadrila sústrasť pozostalým obetí a konštatovala, že „treba venovať pozornosť bezpečnosti ľudí na všetkých staveniskách“.
V Etiópii, druhej najľudnatejšej krajine Afriky, prakticky neexistujú žiadne predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci podobné nešťastia sú tam bežné, konštatovala agentúra AFP.
