ZRÚTENIE MALÉHO LIETADLA: Tragédia si vyžiadala zrejme 12 životov

Na snímke miesto nehody malého lietadla neďaleko kenského mesta Diani 28. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Lietadlo sa zrútilo v hornatej a zalesnenej oblasti približne 40 kilometrov od regionálneho letiska Diani.

Autor TASR
Nairobi 28. októbra (TASR) - V okrese Kwale na juhu Kene sa v utorok ráno zrútilo malé lietadlo počas letu do populárnej prírodnej rezervácie Masai Mara. Nehodu zrejme neprežilo 12 ľudí, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Lietadlo sa zrútilo v hornatej a zalesnenej oblasti približne 40 kilometrov od regionálneho letiska Diani. Na mieste nešťastia zasahujú záchranné zložky a viac informácií zverejnia neskôr.

Kenský úrad civilného letectva uviedol, že na palube sa nachádzalo 12 ľudí a príčina nehody sa vyšetruje. Lietadlo sa zrútilo okolo 05.30 h miestneho času (03.30 h SEČ).

Prírodná rezervácia Masai Mara je obľúbenou turistickou destináciou. Známa je napríklad každoročnou masovou migráciou pakoní z národného parku Serengeti v Tanzánii.

V auguste sa na okraji kenskej metropoly Nairobi zrútilo lietadlo africkej humanitárnej organizácie Amref. Nehodu neprežili šiesti ľudia a dvaja utrpeli zranenia.
