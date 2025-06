Zrútenie mosta si vyžiadalo najmenej dvoch mŕtvych a zranených

Naí Dillí 15. júna (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších 32 utrpelo zranenia po tom, čo sa v nedeľu zrútil železný most ponad rieku v turisticky obľúbenej oblasti indického štátu Maháráštra, oznámili tamojšie úrady. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Šesť zranených je v kritickom stave a nachádzajú sa v nemocnici. Miestne médiá uviedli, že v čase kolapsu bolo na moste množstvo turistov, pričom viacerí spadli do rozvodnenej rieky. Prebieha pátracia akcia.



India dlhodobo zápasí s problémami v oblasti infraštruktúry, kde pretrvávajú vážne nedostatky v bezpečnostných štandardoch, píše AP. Tragédie na cestách a mostoch nie sú výnimočné. V roku 2022 sa na západe krajiny zrútil visutý most a do rieky vtedy spadli stovky ľudí. Nešťastie si vyžiadalo najmenej 132 obetí a bolo jedným z najhorších za posledné desaťročie.