Zrútenie mosta spôsobilo vykoľajenie vlaku, zahynulo najmenej 7 ľudí

Moskva 1. júna (TASR) - V ruskej Brianskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou sa v sobotu neskoro večer zrútil most, čo viedlo k vykoľajeniu osobného vlaku. O život prišli najmenej siedmi ľudia a 30 osôb utrpelo zranenia, oznámili v noci na nedeľu miestni predstavitelia. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Reuters.



Vykoľajený vlak smeroval z Moskvy do Klimova na západe krajiny, uviedli Moskovské železnice s tým, že most bol poškodený „v dôsledku nezákonného zásahu do dopravnej prevádzky“ o 22.44 h miestneho času (21.44 h SELČ).



Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie oznámilo, že na mieste pracovalo okolo 180 príslušníkov pohotovostných zložiek a hlavným cieľom bolo nájdenie a záchrana obetí.



„Robí sa všetko pre poskytnutie všetkej potrebnej pomoci pre obete,“ uviedol Bogomaz, podľa ktorého boli medzi hospitalizovanými zranenými dve deti, z nich jedno bolo vo vážnom stave.



Ruský kanál Baza na sieti Telegram, ktorý často zverejňuje informácie od bezpečnostných zdrojov, bez dôkazov tvrdil, že podľa predbežných údajov bol most vyhodený do vzduchu. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť, pripomenul Reuters s tým, že Ukrajina sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrila.



Ruskí predstavitelia neuviedli, kto alebo čo bolo zodpovedné za sobotňajšiu tragédiu, no v minulosti niektorí z nich obvinili proukrajinských sabotérov z útokov na železničnú infraštruktúru v krajine.