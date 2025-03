ZRÚTENIE MOSTA: Tragédia si vyžiadala najmenej jednu obeť

Brusel 7. marca (TASR) - Na diaľnici E42 v belgickom meste La Louvire južne od Bruselu sa vo štvrtok počas výstavby zrútil most. Podľa záchranných služieb zomrel najmenej jeden človek a traja ďalší sú zranení, píše TASR na základe správ agentúry DPA a denníka The Brussels Times.



K incidentu podľa starostu mesta La Louvire došlo vo štvrtok okolo 14.00 h SEČ. Most ponad kanál bol vo výstavbe od februára 2024. V čase nešťastia bolo bolo na stavenisku 12 ľudí, štyroch zranených záchranári ich previezli do nemocnice. Jeden z nich bol v kritickom stave a na následky zranenia zomrel. Zvyšných osem osôb vyviazlo bez ujmy na zdraví.



Súbežný most pri diaľnici E42 belgické úrady preventívne uzavreli, "aby umožnili prístup záchranným službám do oblasti a aby mohli pracovať v úplnej bezpečnosti", vysvetlil pracovník spoločnosti na výstavbu diaľnic Sofico.